Concorso all'Agenzia delle Entrate: «Stipendio oltre 30mila euro, tempo indeterminato». Come candidarsi e chi può farlo

Nuovo concorso dell'Agenzia delle Entrate, per stipendi lordi oltre i 30mila euro l'anno. L'ente cerca 80 nuovi funzionari per le risorse umane e ha indetto un concorso pubblico nell'ottica del potenziamento del personale e in vista di un futuro turnover. Sono quindi aperte le candidature da Nord a Sud dell’Italia che, con la selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato, fino alle 23.59 del 14 giugno. Per chi deve prepararsi è già disponibile il Manuale creato appositamente per questo concorso. Vediamo nel dettaglio in cosa consiste il lavoro da funzionario per le risorse umane e come ci si può preparare per il concorso.