Meghan Markle, le assurde regole della Royal Family: dal Monopoli alla cena di Natale e i pasti,ecco perché è fuggita

Negli ultimi anni Meghan Markle è diventato uno dei personaggi più di spicco della Royal Family. Prima, accolta da tutti i reali e amatissima dai sudditi inglesi e, poi, etichettata come causa per cui Harry avrebbe lasciato l'Inghilterra. Tuttavia, l'ex attrice di Suits, nella famosa intervista a Oprah Winfrey, tra le altre cose, ha anche dichiarato che non riusciva più ad attenersi alle regole di Palazzo perché troppo costrittive sotto molti punti di vista. Meghan, comunque, sapeva benissimo chi stava per sposare ma, forse, non si aspettava così tanto rigore in famiglia e, proprio le norme rigide l'avrebbero spaventata.

Le regole della Royal Family

Tutti i membri della Royal Family hanno delle regole precise da seguire e questo avrebbe spaventato a morte Meghan Markle. Come riporta il portale Investing.com, il gioco del Monopoli è vietato in famiglia, perché potrebbe diventare troppo "violento": la gara per comprare o vendere finte proprietà potrebbe accendersi e finire con una discussione.

Se il re si alza, tutti si devono alzare per mostrargli rispetto e riverenza. È una tradizione che esiste da 1000 anni e continuerà a esistere. I membri reali non possono firmare autografi perché c'è il rischio che le loro firme vengano falsificate. Un'altra stramba regola è che prima e dopo la cena di Natale, ogni membro reale viene pesato per capire se il pasto era davvero abbondante e quindi soddisfacente per gli invitati. Oppure ancora, le donne che appartengono alla Famiglia Reale non dovrebbero portare lo smalto sulle unghie. Tuttavia, è capitato di vedere Kate Middleton sfoggiare del colore sulle mani e questo è capitato perché la tonalità non era pesante o esagerata.

I pasti dei reali

Un altro argomento di cui Meghan Markle aveva parlato nella sua intervista rivelatrice erano i pasti.

