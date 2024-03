Kate Middleton ha il cancro, Shannen Doherthy contro i giornali: «Hanno costretto la principessa a dirlo in fretta e furia ai figli»

di Dajana Mrruku

La notizia della malattia della principessa Kate ha lasciato tutti senza parole. In molti sospettavano che la lunga assenza della principessa dalle scene pubbliche fosse un segnale della gravità della situazione.

Kate è apparsa nel video dove, seduta sulla panchina, ha raccontato la verità sulla sua condizione. In molti si sono schierati con lei dopo gli attacchi degli ultimi mesi, tra cui anche l'attrice Shannen Doherty che sta affrontando anche lei la dura lotta contro il tumore.

Le parole di Shannen Doherty

Shannen Doherty ha voluto madnare un messaggio alla principessa e a tutti coloro che non hanno mostrato rispetto nei confronti della famiglia reale e del loro momento difficile: «Tutti abbiamo il diritto di affrontare la malattia o la vita in privato. L'assalto delle teorie del complotto, della curiosità, anche morbosa, ha costretto questa persona a svelare al pubblico quello che ha prima di venire a patti con quanto le stava accadendo e spiegarlo ai suoi figli. Prego che questo sia un momento di apprendimento per tutti noi riguardo al rispetto, alla privacy e agli altri, indipendentemente dal fatto di essere sotto gli occhi del pubblico - ha scritto Shanneh sul suo profilo Instagram -. Principessa Kate, ammiro la tua forza attraverso l'infinito assalto a cui sei stata sottoposta nel momento in cui stavi affrontando la diagnosi e le cure per il cancro».

La malattia dell'attrice Shannen continua ad avanzare, nonostante le numerose cure a cui si è sottoposta, ma lei non ha intenzione di mollare perché vuole vivere la vita.

