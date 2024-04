Isola, Elenoire Casalegno e la verità dietro la lite in diretta con Vladimir Luxuria: «Vedo cose...»

di Ida Di Grazia

La lite tra Elenoire Casalegno e Vladimir Luxuria nelle primissime puntate dell'Isola dei Famosi non è passata inosservata. Il gelo che si è creato durante la diretta è stato sottolineato da più parti, anche dal pubblico sui social. Ma cosa è successo veramente? E come sono ora i rapporti tra le due? A svelarlo è Elenoire in un'intervista pubblicata sul settimanale Oggi in edicola venerdì 26 aprile. Facciamo un passo indietro.

La verità sulla lite

Nella puntata dell'Isola del Famosi di giovedì 11 aprile prima che Vladimir Luxuria interrompesse il collegamento viene interrota da Elenoire Casalegno: «Fossi in te domanderei a Joe perché è alquanto perplesso».

Una risposta che ha spiazzato tutti, la faccia della Casalegno è tutta un programma ma la trasmissione va avanti. Ecco che cosa è accaduto dopo. A svelarlo è la stessa inviata dall'Honduras che sulle pagine di Oggi dice: «Io sono in palapa con i naufraghi, quindi vedo e avverto cose che in studio non arrivano, per questo avevo suggerito di fare a Bastianich una domanda, non per sostituirmi al ruolo di Vladimir».

«Con Vladimir - prosegue la Casalegno - ci conosciamo da tempo e ci siamo chiarite. Alla fine della puntata abbiamo parlato, con tranquillità. Io sono molto rispettosa e leale». Caso chiuso.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Aprile 2024, 17:42

