Isola, Rosanna contro Samuel e Greta: «Il loro talamo è inquietante». Peron furioso, Luxuria preoccupata: «Non sfasciamo matrimoni»

di Ida Di Grazia

La settima puntata dell'Isola dei Famosi si apre subito con uno scontro senza esclusione di colpi tra Rosanna e il duo Samuel - Greta. Nella diretta di lunedì 6 maggio la concorrente emiliana lascia sottintendere che tra i due ci sia qualcosa di più, l'ex maestro di Ballando con le stelle non ci sta. A difendere la Zuccarello ci ha pensato dallo studio Sonia Bruganelli.

Lo scontro

Samuel e Greta sono sempre più uniti e a detta del gruppo sono anche quelli che cercano di imporre il proprio pensiero.

Peron è furioso: «Non vorrei venissero insinuate cose non veritiere, Rosy non ti permettere. Io non decido niente. Mi sono sempre messo a disposizione del leader. Io sono propositivo che è una cosa diversa», anche Vladimir Luxuria interviene: «Non sfasciamo matrimoni, diciamo che Rosy intendeva il talamo in senso metaforico. Ecco».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Maggio 2024, 22:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA