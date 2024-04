Daniele Radini Tedeschi ha abbandonato l'Isola dei Famosi: ma l'addio è momentaneo. Cosa è successo

di Cristina Siciliano

Daniele Radini Tedeschi ha lasciato momentaneamente l'Isola dei Famosi. Il naufrago è improvvisamente sparito dal gruppo e la notizia è stata data durante il daytime del reality condotto da Vladimir Luxuria. Poco prima dell'addio momentaneo, Daniele Radini aveva avuto una lite con i suoi compagni e, per l'ennesima volta il motivo è il furto di cibo.

Cosa è successo

Daniele Radini Tedeschi si sarebbe lamentato per la divisione del cipo spettante per la settimana ed è tornato nuovamente sul problema «dell'organizzazione delle scorte da mangiare».

Cosa succederà? Non ci resta che aspettare per eventuali aggiornamenti in merito.

Chi è Daniele Radini Tedeschi

Daniele Radini Tedeschi, 37 anni, è uno scrittore e critico d'arte italiano. Nato a Roma, dopo la laurea con 110 e lode, Daniele è entrato subito a far parte del mondo del lavoro e per circa dieci anni è stato direttore artistico della Esposizione triennale di arti visive a Roma e nel 2017 è diventato responsabile scientifico dell'Atlante dell'Arte Contemporanea De Agostini.

