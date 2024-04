Francesco Benigno (ancora) contro l'Isola dei Famosi: «Trattato come un carcerato. C'era una persona che mi sorvegliava anche in albergo»

di Redazione web

Francesco Benigno è stato uno dei grandi protagonisti di questa edizione dell'Isola dei Famosi e non perché sia stato un naufrago modello ma perché, da quando è entrato in gioco, fino alla sua eliminazione, ha litigato praticamente con tutti i compagni e ha accusato la produzione di montare clip per dargli contro.

Vladimir Luxuria, quando si era scatenato il caso, aveva detto: «Nessuno ha preparato prima le clip. Non siamo prevenuti, abbiamo fatto vedere solo quello che succede sull’isola».

L'attore aveva promesso che avrebbe portato le prove del fatto che non era stato trattato bene dalla produzione e, poco fa, ha pubblicato un primo video sul proprio profilo Facebook.

Il video di Francesco Benigno

La didascalia che accompagna il video pubblicato da Francesco Benigno recita: «Eccovi la prima prova. Sono stato trattato come un carcerato... fuori dalla camera c'era un uomo della produzione sempre presente che mi impediva di uscire e muovermi a cui poi ho regalato anche 40 euro perché povero e innocente. Non lo dico per vantarmi ma lì 40 euro sono soldi, infatti il giorno dopo, è tornato a ringraziarmi perché si era potuto comprare un pantalone bianco che desiderava da tempo. Lui non c'entra niente».

Nel video, l'attore spiega: «Guardate la situazione.

Benigno commenta il ritiro di Pietro Fanelli

Poco fa, inoltre, è arrivata la notizia del ritiro di Pietro Fanelli dall'Isola dei Famosi. Francesco Benigno ha commentato così: «E anche Pietro è uscito dall'incubo... Bravo». Il poeta ha chiesto scusa ai compagni e ha spiegato che per lui è stata un'esperienza bellissima ma, ormai, giunta al termine.

