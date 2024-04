Isola, Francesca Cipriani pronta a tornare in Honduras. L'ex naufraga a La Volta Buona: «Parteciperei con mio marito»

di Redazione web

Francesca Cipriani è una delle protagoniste indiscusse dei reality italiani. La bionda dalle curve esplosive ha partecipato a vari show televisivi come, ad esempio, il Grande Fratello, in cui ha mostrato anche "l'altra" parte di sé, ovvero il suo carattere dolce e anche segnato dagli anni difficili dell'adolescenza in cui è stata spesso bullizzata, come da lei raccontato in più interviste. Nelle scorse ore, Francesca è stata ospite a La Volta Buona e ha fatto sapere a Caterina Balivo che le piacerebbe partecipare di nuovo all'Isola dei Famosi. La showgirl è stata una naufraga nel 2019.

L'intervista di Francesca Cipriani

Francesca Cipriani a La Volta Buona ha parlato delle sue esperienze all'interno dei reality e ha spiegato: «All’Isola ho dimostrato chi sono davvero. Se sono la regina dei reality? Forse. Come mai mi sono affidata così tanto a questo tipo di programmi? Perché sono le trasmissioni di ultima generazione. A me piaceva tantissimo il varietà, ma è stato accantonato come genere in questi anni. A me piacerebbe cantare e recitare, ho anche studiato molto. Poi avrei voluto fare delle sit com, ma in questo periodo storico non ce ne sono in televisione. Se sono finiti? No, ne manca qualcuno e potrei tornare in posti dove sono già stata. Vorrei fare Pechino Express in coppia con mio marito. Poi, rifarei L’Isola dei Famosi in coppia con lui, partirei per l’Honduras. Insieme siamo un po’ Sandra e Raimondo, siamo simpatici e facciamo ridere».

L'Isola di Francesca Cipriani

Francesca Cipriani ha partecipato all'Isola dei Famosi nel 2019 e tutti ricorderanno il suo salto dall'elicottero: non voleva proprio lanciarsi e ci mise davvero molti minuti prima di decidersi.

