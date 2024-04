Caterina Balivo, Francesca Cipriani scoppia in lacrime in studio. Ma lei non ci crede: «Stai facendo finta?»

di Cristina Siciliano

Francesca Cipriani scoppia in lacrime in studio da Caterina Balivo a La volta Buona. La conduttrice, incredula del repentino cambio d'umore dell'ex concorrente del Grande Fratello, con tono diretto (e un po' infastidito) ha chiesto a Francesca: «Ma stai facendo finta? Che succede? Stavi sorridendo». «No, assolutamente no - ha risposto l'ex gieffina -. Io sorrido perché ho una maschera e cerco di stare allegra, ma dentro di me ho un turbine di passato ed emozioni. Purtroppo le cicatrici le porti sempre con te».

Il racconto di Francesca Cipriani

Francesca Cipriani durante l'intervista di Caterina Balivo ha raccontato la sua esperienza nei reality. L'ex concorrente del Grande Fratello ha fatto un bilancio ed ha spiegato qual è stato il reality più difficile da affrontare. «Non tutti lo ricordano, ma io al Grande Fratello di Alessia Marcuzzi sono rimasta in gioco solo sedici giorni - ha spiegato Francesca Cipriani -. Sono stata la seconda eliminata e sono rimasta per poco tempo.

«Il mio testimone di nozze»

Sempre in studio da Caterina Balivo, l'ex concorrente del Grande Fratello ha svelato che come suo testimone di nozze, in un primo momento, aveva scelto Alfonso Signorini poi, è stata costretta a cambiare i piani. «Per il mio matrimonio avevo scelto Alfonso Signorini come testimone di nozze - ha spiegato Francesca Cipriani -. Lui però ha avuto degli impegni e ci ha avvisati. Così abbiamo pensato a Giucas Casella. Lui è stato un bravo testimone, ci sentiamo spesso. Ma devo dire che mi sento anche con Alfonso Signorini che mi dice di non cambiare mai. Apprezzo i suoi consigli».

