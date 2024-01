Caterina Balivo boccia Ilary Blasi (e Cristiano Iovino): «Documentari, interviste libri. Che fine pessima»

di Cristina Siciliano

Gossip e ancora gossip. Fanno scalpore le dichiarazioni di Cristiano Iovino che, in un'intervista a Il Messaggero, ha fatto sapere che tra lui e Ilary Blasi non c'è stato solo un caffè ma una frequentazione intima. Nel frattempo, nelle ultime ore, Caterina Balivo è intervenuta a La volta buona ed ha espresso il suo punto di vista in merito alle questioni sentimentali relative a Ilary Blasi, Cristiano Iovino e Totti. Ma procediamo con ordine.

Cosa è successo

Chi ha visto il docufilm di Ilary Blasi, Unica su Netflix, ricorderà quando, all'inizio della prima puntata, la showgirl e volto tv dichiarava di aver preso un caffé con l'amica Alessia e un misterioso uomo. Ora però si scopre che la persona in questione è il personal trainer Cristiano Iovino, che avrebbe avuto però un'intima frequentazione con Ilary Blasi, stando almeno a quanto dice lui. «Nei nostri incontri non si parlava molto della sua situazione in casa ma mi aveva fatto intendere che il suo matrimonio fosse ai titoli di coda e che vivessero praticamente da separati in casa - ha spiegato Cristiano a Il Messaggero -.

Le parole di Caterina Balivo

Caterina Balivo, nella puntata del 25 gennaio a La volta buona ha commentato le parole di Cristiano Iovino e non solo. La conduttrice è andata giù pesante soprattutto su Ilary Blasi. «Poca galanteria da parte di Cristiano o poca galanteria da parte di tutti? - ha commentato Caterina Balivo -. No perché hanno comunque raccontato tutto. Che poi, alla fine tra documentario, intervista e poi c'è il libro. Insomma, diciamo che la fine è stata pessima».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Gennaio 2024, 20:53

