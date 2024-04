«Sono un ricercatore e guadagno 35mila euro all'anno, non arrivo alla fine del mese. Ecco come spendo i miei soldi»

di Redazione Web

Il costo della vità è aumentato e a risentirne sono anche i giovani. Un ricercatore 24enne del Belgio ha raccontato le difficoltà nel gestire i soldi in Gran Bretagna, dove lavora. Il suo stipendio è di 30mila sterline nette l'anno (cioè poco più di 35mila euro), ma nonostante la quantità di soldi non sempre riesce ad arrivare a fine mese.

«Anche se ho un buon lavoro, vivo come un animale - ha dichiarato al Telegraph -. Mi capita di spendere i soldi per delle sciocchezze e alcune volte mi ritrovo costretto a fare delle rinunce, perché so che, in questo modo, non arriverei alla fine del mese».

La vita e le spese

Per il 24enne trasferirsi in Belgio, inizialmente, non è stato facile.

Ma, con l'aumento dei prezzi, anche il costo delle uscite nei weekend è aumentato. «Domenica è il mio giorno di riposo e, il sabato sera, mi capita molto spesso di andare nei locali insieme ai miei amici. Però, ultimamente, la vita sembra sia diventata carissima - ha concluso -. Non riesco a tornare a casa senza superare almeno la spesa di 50 euro. In una settimana, tra le compere per la casa e le uscite, spendo circa 400 euro e questo non me lo posso permettere. Devo iniziare a trovare nuovi svaghi senza spendere troppo, altrimenti non riuscirò mai ad arrivare alla fine del mese».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Aprile 2024, 16:30

