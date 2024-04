Sedicenne aspetta un bambino dal fidanzatino coetaneo, l'ira della mamma del futuro papà: «Siamo molto delusi, vogliamo punirlo»

di Redazione Web

Per un genitore non è sempre facile crescere un adolescente, soprattutto quando è alle prese con i primi amori e con la sperimentazione dell'intimità. È il caso di una coppia, che ha scoperto che il figlio di 16 anni aspetta un bambino dalla fidanzatina, sua coetanea. Anche se il papà sembrerebbe aver accettato la situazione, la mamma invece è molto indignata e ha deciso di raccontare l'accaduto alla rubrica dedicata ai consigli di Slate, una rivista statunitense.

«Sono incredibilmente delusa da mio figlio - ha scritto nella lettera -. Io e mio marito abbiamo più volte affrontato l'argomento sesso e l'importanza della prevenzione, ma è successo comunque. Adesso stiamo pensando alla punizione da dargli, non la scamperà facilmente».

La rabbia della mamma

Dopo la notizia riportata dal ragazzo, i suoi genitori hanno provato grande delusione e imbarazzo. Soprattutto la mamma, che non appena ha saputo che sarebbe diventata nonna è andata su tutte le furie. «Sapeva dei rischi e se ne è fregato - ha continuato nella lettera -. Io e suo padre, fin da quando era bambino, abbiamo messo da parte molti soldi per il suo futuro.

La risposta dell'esperta

A rispondere alla lettera della donna è stata l'esperta di Slate, che ha scritto a sua volta: «Mi dispiace, posso immaginare quanto sia stato sconvolgente per voi venire a sapere di questa notizia. Non sapete se vostro figlio ha utilizzato o meno i preservativi, perché alcune volte capita che le ragazze rimangano incinte anche se durante il rapporto i ragazzi hanno utilizzato le protezioni. I preservativi non sono efficaci al 100% per prevenire una gravidanza. Questo è un evento che cambia molte vite, dovete pensare al quadro generale. Sicuramente anche vostro figlio non sta passando un periodo facile per questa notizia, siccome avere un bambino comporta tante responsabilità che a 16 anni, a volte, non si è pronti ad avere. Anche se per voi è difficile, provate a stargli vicino e, insieme, troverete anche una soluzione per il college».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Aprile 2024, 11:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA