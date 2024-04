Stupra una 14enne e la mette incinta, la richiesta choc del 50enne: «Voglio essere castrato, è la condanna che merito». E il giudice dà l'ok

di Redazione web

Non è raro vedere delle condanne stravaganti nel sistema giudiziario degli Stati Uniti, ma quello che è successo in Louisiana ha sconvolto la stampa a stelle e strisce. Un uomo di circa 54 anni ha stuprato una ragazza minorenne a luglio 2022: la teenager all'epoca aveva 14 anni. Dopo l'arresto dell'uomo, egli stesso ha confessato di aver commesso il reato e ha chiesto come pena di essere castrato con un'operazione. Il giudice è rimasto senza parole: «Di castrazioni chimiche ne ho date parecchie (come condannde, ndr), ma mai mi era capitato che mi fosse richiesto di mandare sottto i ferri un uomo».

Una notte di mezza estate

Una sera di metà luglio, la teenager (di cui il nome non è emerso perché minorenne) si è recata all'ufficio dello sceriffo della parrocchia di Livingston per confessare cosa le avesse detto Glenn Sullivan Sr. di Springfield, Louisiana, a circa 40 miglia a est di Baton Rouge. Secondo la giovane donna, l'uomo l'aveva «violentata più volte quando aveva solo 14 anni», si legge in un post su Facebook dell'ufficio del procuratore distrettuale Scott M.

La ragazza era rimasta incinta. Un test del DNA di suo figlio ha successivamente confermato che Sullivan è il padre.Sullivan ha poi minacciato lei e la sua famiglia con violenza per tenerli tranquilli, ha detto l'ufficio del procuratore distrettuale.

Cosa è successo in tribunale

La settimana scorsa Sullivan si è dichiarato colpevole di quattro capi d'imputazione di stupro di secondo grado. La legge della Louisiana prende molto sul serio lo stupro di un minore e impone pene severe a coloro che ne sono condannati. In alcuni casi, agli stupratori condannati in Louisiana può essere addirittura ordinato di sottoporsi a castrazione chimica o chirurgica come parte della loro pena.



Il giudice William Dykes ha acccolto la richiesta di Sullivan sulla scelta della castrazione fisica. In questo modo l'imputatao ha patteggiato. Non si sa ancora quando Sullivan verrà sottoposto alla procedura.

