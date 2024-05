Cinque operai morti, vittime di esalazioni tossiche nella rete fognaria: un altro è gravissimo. L'allarme lanciato da un collega che si è salvato

di Redazione web

Sono cinque gli operai morti nell'incidente sul lavoro avvenuto a Casteldaccia, nel palermitano. Un sesto è stato trasportato all'ospedale Policlinico di Palermo, dopo essere stato intubato.

Suviana, perché è esplosa la centrale? La turbina ha sfondato 4 piani. «Gli operai hanno tentato un ultimo disperato tentativo di fuga»

Strage di operai nel Palermitano: cosa è successo

Secondo una prima ricostruzione, gli operai di una ditta privata stavano effettuando alcuni lavoro fognari, e non quindi in una cisterna di vino, per conto dell'Amap, la società che gestisce le condotte idriche e fognarie a Palermo.

Gli operai, sette in tutto, erano impegnati in alcuni lavori di manutenzione di un impianto di sollevamento delle acque fognarie per conto dell'Amap.

NEWS IN AGGIORNAMENTO

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Maggio 2024, 16:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA