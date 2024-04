«Crociera di 12 giorni nella cabina più economica: spaziosa e vicina a tutti i confort. Soddisfatta del prezzo, la farei di nuovo»

di Redazione Web

Per molti viaggiare è un lusso, soprattutto se si tratta di passare diversi in giorni su una nave da crociera. Se da una parte si risparmia il tempo che di solito si usa per organizzare un itinerario di qualche settimana in Paesi lontani e si ha la possibilità di rilassarsi e divertirsi senza doversi preoccupare di pagare altre cene e servizi, dall'altra c'è da considerare la spesa iniziale, che solitamente è piuttosto alta.

Eppure, se si vuole navigare senza dover mettere da parte soldi per mesi e mesi, si può sempre ricorrere all'opzione più economica, come ha fatto Lauren: «Quando ho prenotato la crociera di 12 giorni della Holland America Line Rotterdam dalla Florida al Canale di Panama ho tenuto senza dubbio a mente la questione del prezzo».

L'esperienza, nonostante il risparmio, è stata assolutamente positiva.

Prezzi e servizi per la cabina sulla nave da crociera

«Ho prenotato direttamente con la Holland America Line - dichiara Lauren al BusinessInsider - e ho pagato 849 dollari (796 euro) più 460 di tasse, vale a dire circa 109 dollari (102 euro) al giorno.

Lauren è decisamente soddisfatta della cabina, nonostante fosse quella più economica: «Ne ho scelta una sul ponte sette, di quasi 15 metri quadri. Era in un posto conveniente e tranquillo, a poca distanza dalle aree che ho frequentato di più, vale a dire la spa, il centro fitness e la zona termale». In più, era spaziosa, con un grande letto al centro e una scrivania con specchio.

«Davanti al letto c'era una televisione interattiva, incassata nel muro, con tanto di film on demand, vari programmi e canali musicali. Accanto - aggiunge Lauren - c'era un minibar molto fornito e un mobiletto con cose tipo vino rosso e bianco, bicchieri per superalcolici, un cestino in metallo e delle pinze».

Anche il servizio in camera è stato apprezzato: «C'erano due steward assegnati alla mia stanza, che lavoravano insieme per rifornire la mia cabina due volte al giorno. Il giorno dell'imbarco ho potuto richiedere dei cuscini e degli asciugamani in più». In ogni caso, il tempo speso all'interno della cabina è stato poco dato che c'era tanto da fare a Rotterdam.

«Ho passato la maggior parte dei giorni a rilassarmi nell'ampia suite termale o a prendere il sole in piscina. La cabina era eccellente e sono davvero contenta di non aver sprecato soldi per averne una col balcone o una finestra», conclude Lauren.

