«Crociera? Ecco cosa non portare assolutamente a bordo, potreste finire nei guai»: l'esperta mette in guardia

di Redazione Web

Il viaggio in crociera è per molti il modo migliore di godersi la vacanza. I motivi di questa preferenza sono molteplici: si possono visitare tanti Paesi in tempi relativamente brevi, ci si può godere il viaggio in un resort stellato con tanto di ristorante, piscine e vari tipi di intrattenimento e non bisogna preoccuparsi in alcun modo di organizzare e pianificare le giornate.

I più avventurosi, magari, preferiranno costruire i propri itinerari e risparmiare sul prezzo, ma gli amanti del comfort troveranno difficilmente una soluzione migliore. Per chi non si fosse mai "imbarcato" in un'esperienza simile, però, potrebbe essere utile seguire i consigli di chi ne sa di più, in modo da arrivare il più preparati possibile.

L'account TikTok "Your Cruise Mom" è stato aperto proprio con questo obiettivo e la donna si occupa di pubblicare video per aiutare i neofiti a non rovinare la magica esperienza con errori di poco conto.

I consigli: cosa non portare a bordo di una nave da crociera

Salire per la prima volta su una nave da crociera è un'esperienza particolare.

L'account TikTok "Your Cruise Mom" ha pubblicato un video che in poco tempo ha raccolto quasi un milione di visualizzazioni e inizia con il seguente quesito: «Avete mai pensato a quali oggetti non mettere in valigia prima della crociera? Ho alcune risposte per voi».

Il primo avvertimento è di lasciare a casa (o almeno a terra) i superalcolici: «Non provate nemmeno a nasconderli prima di salire. Vi sarà confiscato sicuramente e potreste finire nei guai per aver tentato di portarlo nella cabina», dice la donna. Insomma, non vale proprio la pena rischiare.

«Invece - continua - mettete in valigia ciò che è permesso, vale a dire una bottiglia di vino o champagne per adulto». Sorprendentemente, in molte navi da crociera non si possono portare bottiglie d'acqua, secondo quanto riporta l'esperta, ma non vi faranno problemi con le lattine, che saranno molto utili per risparmiare sulle bevande.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Marzo 2024, 13:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA