Bambino sbranato dai pitbull, l'autopsia sul corpo di Francesco Pio: i cani gli hanno spezzato la colonna vertebrale

di Redazione web

Un esito terrificante quello dell'autopsia eseguita sul corpo del piccolo Francesco Pio, morto a Eboli azzannato da due pitbull. È emerso che il bambino è deceduto in una manciata di minuti mentre veniva sbranato dai cani come riportato dall’edizione odierna del quotidiano Il Mattino: frattura alla colonna vertebrale (e altre scomposte), ma anche un trauma celebrale e ferite lacero contuse. Al termine dell’esame autoptico, durato diverse ore, la salma del bimbo è stata trasferita alla casa del commiato dell’agenzia funebre Cioffoletti dove è stata allestita la camera ardente.

La salma del bimbo è stata trasferita alla casa del commiato dell’agenzia funebre Cioffoletti dove è stata allestita la camera ardente. Oggi si terranno i funerali.



Cosa è successo

Cinque indagati per la morte di Francesco Pio D'Amaro, il bambino di 13 mesi sbranato da due pitbull in località Campolongo a Eboli. Tra questi, anche la mamma del piccolo, Paola, che è rimasta ferita nel tentativo di salvarlo. Risultano poi iscritti nel registro degli indagati i due padroni dei cani, che aveva lasciato gli animali in custodia ai loro amici, e gli zii del bambino.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Aprile 2024, 08:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA