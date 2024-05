Mara Maionchi e il caso Tiziano Ferro. La richiesta del Codacons: «La Rai deve rimuoverla dalla conduzione dell’Eurovision. Messaggi pericolosi»

di Ida Di Grazia

Dopo l'intervista a Belve e la reazione di Tiziano Ferro, una nuova bufera si scatena contro Mara Maionchi. Durante la conferenza stampa di presentazione dell'Eurovision Song Contest, in programma dal 7 al 12 maggio a Malmo, la Maionchi, che condurrà con Gabriele Corsi, ha risposto ad alcune domande proprio sul cantante di Latina. Affermazioni che non sono andate giù al Codacons che chiede alla Rai la «Rimozione immediata della presentatrice».

Codacons contro Mara Maionchi

«La Rai deve rimuovere con effetto immediato Mara Maionchi dalla conduzione dell’edizione italiana di Eurovision Song Contest». É questa la richiesta del Codacons, dopo «le dichiarazioni odierne della stessa Maionchi durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento, e le notizie apparse nelle ultime ore sui mass media circa le pressioni che sarebbero state fatte dalla produttrice discografica su Tiziano Ferro ai tempi della loro collaborazione artistica».

«Le affermazioni odierne della Maionchi circa il peso e l’aspetto fisico degli artisti, per come riportate dai mass media nelle ultime ore, – spiega il Codacons – appaiono del tutto diseducative e potenzialmente pericolose».

Le parole di Mara Maionchi

«Avrei voluto mantenere un rapporto con Tiziano Ferro. Abbiamo fatto tanta fatica insieme. Mi sarebbe piaciuto ogni tanto un "Ciao, come va?" oppure "Buon Natale" Forse non ci siamo capiti e mi dispiace. Ho raccontato la verità sulla riconoscenza, preferisco quella umana a quella economica».

Mara Maionchi torna sul rapporto con Tiziano Ferro, dopo le dichiarazioni a Belve e la risposta dell'artista via social. Ha poi escluso pressioni sul peso e sull'omosessualità negata agli inizi della carriera, come ha evidenziato Ferro. «Secondo me, non era giusto che un ragazzo così giovane pesasse così tanto. Non è salutare. Penso di avergli dato dei consigli buoni in buona fede. Le canzoni sono quelle che contano e lui aveva buone canzoni. Stesso discorso sull'omosessualità. Lo spettacolo ha qualche esigenza, ma qualche. Per forza, non ha fatto nulla».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Maggio 2024, 22:55

