Chico Forti, Andrea Bocelli e la moglie Veronica Berti: «Ansiosi di riabbracciare un amico, i prossimi compleanni li festeggiamo qui. Vittoria di squadra»

Un legame forte, dettato da una grande amicizia: è quello che unisce Chico Forti, Andrea Bocelli e la moglie Veronica Berti. «A Chico ci lega una grande amicizia sin dal primo incontro. Portiamo nel cuore le lacrime di gioia di nostra figlia Virginia, quando davanti alla tv ha sentito la notizia del trasferimento in Italia», hanno rivelato il tenore e la sua consorte al Corriere della Sera.

Andrea Bocelli è tra le persone che più sono state vicino a Chico Forti durante il lungo periodo di prigionia negli Usa. Il tenore aveva parlato con il governatore italo-americano della Florida Ron DeSantis del caso Forti. Un dialogo che avrebbe affrontato anche con il presidente Joe Biden, con a fianco sempre la moglie Veronica. Lei che da oltre vent’anni fa da manager al Maestro e nel 2011 insieme hanno creato la Fondazione benefica Andrea Bocelli, la cui missione è «Empowering people and communities», di cui Veronica Berti è vicepresidente.

Chico Forti, chi è e cosa ha fatto l'ex imprenditore: il documentario, l'accusa di omicidio, la famiglia

L'amicizia

L'amicizia tra Chico Forti, Andrea Bocelli e la moglie Veronica Berti è nata in occasione della visita in carcere del tenore e consorte in Florida due anni fa: allora Chico Forti raccontò la sua vicenda e lì, ha detto Bocelli al Corriere, si è subito instaurata quella profonda empatia che ha fatto nascere un’amicizia bella, autentica, profonda, basata sulla stima e sulla fiducia reciproca.

I compleanni di Chico Forti

L’ultima volta che Andrea Bocelli e la moglie Veronica Berti hanno incontrato Chico Forti è stato lo scorso 8 febbraio nel carcere di Miami in occasione del suo 65esimo compleanno. Compleanni che ora saranno festeggiati qui, in Italia: «I prossimi li festeggeremo qui, una vittoria», hanno dichiarato il tenore e sua moglie al Corriere, parlando di vittoria di squadra, guidata da Giorgia Meloni che ha preso a cuore la causa di Chico Forti insieme alla famiglia di Chico e ai tanti amici che non si sono mai arresi all'idea di non riuscire a riportarlo in Italia.

In tour

L'unico rammarico per Andrea Bocelli e per la moglie Veronica Berti è non essere riusciti ad abbracciare Chico Forti al suo rientro in Italia: il tenore, infatti, è in tour dall'altra parte del mondo (in Brasile) ma si dice «ansioso di ritrovare in Italia un caro amico che per 24 anni si è sempre dichiarato innocente».

