Affari Tuoi, ecco perché non andrà in onda questa sera: quando torna il game show di Amadeus

Affari Tuoi è il preserale più amato della televisione italiana. Amadeus, i suoi concorrenti detti "pacchisti" e le offerte del Dottore tengono incollati allo schermo milioni di telespettatori ogni sera, per questo, quando il game show non va in onda in tanti sbuffano e si chiedono il perché. Così, è capitato anche nelle scorse ore: Affari Tuoi ieri non è stato trasmesso e nemmeno stasera terrà compagnia al pubblico di Rai1. Ma qual è il motivo? E, soprattutto, quando Amadeus e i suoi pacchi torneranno?

Affari Tuoi, quando torna

Ieri sera, Affari Tuoi non è andato in onda per lasciare spazio alla partita di Europa League tra Roma e Bayer Leverkusen che è terminata 0-2 per gli ospiti. Questa sera, venerdì 3 maggio, il game show condotto da Amadeus dovrà di nuovo "farsi da parte" per lasciare spazio ai David di Donatello 2024 che vedranno alla guida Carlo Conti e Alessia Marcuzzi. Niente paura, però, perché il preserale tornerà già sabato 4 maggio, così si apprende da Guidatv Rai. Inoltre, quelle delle prossime settimane saranno le ultime puntate di Affari Tuoi con Amadeus che è pronto a lasciare la Rai per trasferirsi sul Nove. Stando a voci che si fanno sempre più insistenti sul web, il conduttore che potrebbe prendere il suo posto sarebbe Stefano De Martino.

Le storie di Affari Tuoi

Ma perché Affari Tuoi piace così tanto? Quasi ogni sera, registra un ascolto del 31,4% di share (oltre 5 milioni di telespettatori).

