Mamma di 34 anni porta la famiglia in crociera: «Ho speso 50mila euro per un viaggio di 4 mesi: la scelta migliore mai fatta»

Viaggiare è il modo più immediato e completo di aprirsi al mondo e ampliare la propria prospettiva. Non si tratta semplicemente di vedere nuovi posti e assaggiare cibi mai mangiati, vale a dire azioni concrete e tangibili, ma di fare esperienza di culture ed esistenze diverse dalle nostre, di assorbirne gli insegnamenti e allargare in modo permanente i confini della nostra mente.

Dato il forte impatto che il viaggio ha sulla nostra identità, quando si decide di partire insieme a qualcun altro si sceglie anche di condividere con questa persona un elemento significativo, intimo, importante. Una mamma di 34 anni, proprio per questo motivo, ha speso 50mila euro ed è partita per una crociera di 4 mesi insieme alla neonata di appena un anno e suo marito: 60 giorni in mare, 50 in porto e 30 paesi visitati.

Qualcuno obietta: la bambina non ricorderà nulla, la cifra è troppo alta, non è la vita adatta a una famiglia. Michelle, però, non ha dubbi: «Non è stato solo un viaggio, ma un investimento». Cosa ne avrà guadagnato, dunque?