Ludovica Valli, il terzo figlio in arrivo: «Perché non svelate il sesso del bebè?». Lei spiega il motivo

di Cristina Siciliano

Ludovica Valli è pronta ad allargare la sua famiglia. L'ex tronista di Uomini e donne, oggi influencer, infatti è incinta per la terza volta. La sorella di Beatrice Valli ha un rapporto molto stretto con i suoi follower, che considera come una seconda famiglia. L'influencer diventerà così mamma per la terza volta: al momento però non si conosce né il sesso del bebè in arrivo né la presunta data del parto. Proprio nelle ultime ore, alcuni follower hanno puntato il dito contro Ludovica a causa della scelta di non aver ancora svelato il sesso del bebè sui social. Di conseguenza, l'ex tronista ha così scelto di rispondere a tono agli utenti social, attraverso un messaggio pubblicato nelle sue Instagram stories.

La risposta di Ludovica Valli

Ludovica Valli ha spiegato il motivo per il quale non ha ancora svelato il sesso del bebè sui social. «Moda? Segreto? Cosa c'è di segreto? Scusa ma non capisco - ha sottolineato Ludovica Valli nelle sue Instagram stories -.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Aprile 2024, 16:10

