Grande Fratello, che reunion a Milano: da Anita Olivieri a Rosy Chin, ecco chi c'era. Ma un'assenza è pesante

di Dajana Mrruku

All'interno della casa del Grande Fratello si possono creare amicizie e amori che cambiano la vita e che resistono anche all'esterno. La distanza spesso non aiuta, però con un po' di buona volontà ci si riesce ad incontrare e a mantenere il rapporto. Anita Olivieri ha raggiunto Alessio, il suo fidanzato conosciuto all'interno della casa, a Milano e i due sono andati a cena insieme ad altri coinquilini per una piccola reunion che ha fatto felici molti fan. Insieme alla coppia, anche Rosy Chin, Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi, ma quello che ha più fatto rumore è l'assenza di qualcuno.

Reunion del Grande Fratello

Greta e Sergio, insieme ad Anita e Alessio con Rosy, gli ex concorrenti del Grande Fratello si sono incontrati a Milano e sono andati a cena insieme.

Si tratta di Perla e Mirko che in quel momento si trovavano a casa insieme tra Roma e Napoli. I Perletti non erano presenti alla reunion e in molti hanno pensato che ci fosse qualche dissapore nato tra le donne, visto alcune voci circolate sul web tra Anita e Perla. Nulla di grave, Mirko e Perla semplicemente non si trovavano a Milano, e avevano molti impegni di lavoro.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Aprile 2024, 15:52

