Anita Olivieri da Alessio Falsone, la romantica accoglienza a Milano e l'incontro con gli ex coinquilini. Rosy Chin fa da guida turistica

Anita Olivieri e Alessio Falsone sono di nuovo insieme... e finalmente, potrebbero dire i fan della coppia. I due, infatti, hanno trascorso qualche giorno da fidanzatini subito dopo la fine del Grande Fratello ma poi lui era ripartito per Milano e lei si era fermata a Roma. I sostenitori di Anita e Alessio si erano anche un po' preoccupati perché, rispondendo alle domande dei fan, l'ex gieffina aveva detto che non era partita con il ragazzo perché "ha la sua vita". Nulla di grave, però: Anita intendeva dire che si deve ancora riabituare ai ritmi della vita reale dopo sei mesi chiusa nella casa del Gf. Comunque sia nelle scorse ore, la 26enne è atterrata a Milano, Alessio l'ha raggiunta in aeroporto e insieme si sono ritrovati anche con altri ex coinquilini.

La sorpresa di Alessio Falsone per Anita Olivieri

Non appena Anita Olivieri è arrivata all'aeroporto di Milano, ha trovato il suo Alessio Falsone ad aspettarla con un mazzo gigante di fiori colorati.

La cena degli ex gieffini

Anita Olivieri ha documentato la sua serata insieme agli ex coinquilini con varie storie Instagram. Al ristorante ha ordinato la classica cotoletta alla milanese, poi, si è lasciata immortalare con lo chef Federico Fusca e, infine, insieme agli altri compagni d'avventura che erano tutti sorridenti e seduti a una tavola rotonda.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Aprile 2024, 10:23

