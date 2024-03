Anita Olivieri, il messaggio choc: «Fortuna che ho due spalle così, esiste il karma e pure... la polizia postale»

di Redazione web

Anita Olivieri è stata una delle concorrenti dell'ultima edizione del Grande Fratello che più ha diviso il pubblico. A tanti è piaciuto il suo modo di essere, la sua schiettezza in varie situazioni ad altri, invece, il suo carattere non è proprio andato a genio.

All'interno della casa più spiata d'Italia, Anita non ha mai nascosto il suo pensiero su Beatrice Luzzi: in molti frangenti le due hanno discusso e non si sono proprio trovate a livello caratteriale. Il fatto, poi, che l'attrice romana continuasse a sostenere che la sua relazione con Giuseppe Garibaldi fosse naufragata proprio a causa della 26enne, non ha aiutato per nulla.

Alcuni utenti social si sono spesso schierati contro Anita ma un conto è esprimere il proprio parere, un altro è offendere o augurare le peggio cose. Nelle scorse ore, la ragazza ha postato lo screenshot di un messaggio agghiacciante.

La denuncia di Anita Olivieri

Anita Olivieri, da quando è uscita dalla casa del Grande Fratello, è stata molto attaccata da chi non ha capito o condiviso i suoi comportamenti all'interno del programma.

La risposta di Anita Olivieri

Anita Olivieri ha ripostato il messaggio sulle proprie storie e ha scritto: «Io ho 26 anni, due spalle grosse così e due ma*** che solo la zia (Fiordaliso, ndr) sa. Ma c'è gente che per queste cose si chiude in casa e non solo. Per fortuna esiste il karma, oltre alla polizia postale».

