Anita Olivieri, il cachet al GF: «Cinquemila euro a settimana? Ecco dove sarei se fosse vero»

Anita Olivieri e Beatrice Luzzi non sono mai state grandi amiche all'interno della casa del Grande Fratello, anzi, si sono scontrate molte volte e, spesso, si sono trovate in disaccordo su varie tematiche. Senza contare il fatto che appartenevano a due gruppetti differenti.

Da quando Anita è uscita dal gioco, ha deciso di dedicarsi ai suoi follower su Instagram: vuole farsi conoscere meglio perché, a detta sua, in tanti avrebbero frainteso il suo modo di essere. Per questo motivo, è da qualche giorno che risponde e, poi, condivide le domande e le curiosità dei fan del Gf.

Nelle ore scorse, qualcuno le ha chiesto se, in futuro, vorrebbe avere o meno un chiarimento con Beatrice Luzzi. Inoltre, Anita ha anche smentito il fatto di avere guadagnato 5.000 euro a settimana.

Anita Olivieri su Beatrice Luzzi

Una delle domande che Anita Olivieri continua a ricevere da parte dei suoi follower riguarda Beatrice Luzzi. «Vorresti avere un chiarimento con lei? E se la incontrassi di nuovo, cosa le diresti».

Anita Olivieri sul cachet

Inoltre, in queste settimane sui social sono circolate varie voci secondo cui i concorrenti del Grande Fratello avrebbero guadagnato 5.000 euro a settimana. Anita Olivieri ha chiarito, in modo ironico, anche l'aspetto del cachet. Ha pubblicato una foto estratta dal calendario del Gf in cui lei e altri gieffini sono in una spiaggia con tanto di cocktail e fenicotteri. La 26enne ha scritto: «Ecco dove sarei ora se fosse vero quello che tutti dicono».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Marzo 2024, 11:33

