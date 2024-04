Oblio oncologico, per alcuni tumori il termine anche dopo un anno. Ecco la tabella completa

Il termine generale della sull'oblio oncologico prevede 10 anni dalla fine del trattamento ma per alcuni casi si applicano termini inferiori rispetto a quelli previsti dalla legge del 2023. Il decreto del ministero della Salute pubblicato in Gazzetta Ufficiale riporta la tabella nella quale vengono identificate le neoplasie per le quali questo termine si riduce rispetto al limite dei 10 anni o 5 anni se la diagnosi è precedente al compimento del 21° anno di età, dalla fine del trattamento o dall'ultimo intervento chirurgico. Per alcuni casi, i tempi si riducono anche a solo un anno dalla fine delle cure.