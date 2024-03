Eleonora Giorgi a Verissimo, il tumore al pancreas: «Martedì mi opero, ho molta paura». La vicinanza dell'ex Massimo Ciavarro

di Dajana Mrruku

Eleonora Giorgi è tornata a Verissimo per raccontare come stanno andando le cure per combattere il tumore al pancreas. «Diagnosi pesante, ma non ho metastasi e posso operarmi», ha rivelato la produttrice e attrice durante una delle ultime interviste da Silvia Toffanin dove ha deciso di raccontarsi man mano a cuore aperto, tra paure e fragilità. Martedì 26 marzo, Eleonora Giorgi si sottoporrà all'operazione.

Ospite da Silvia Toffanin insieme ai figli Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli.

Il racconto di Eleonora Giorgi

Eleonora Giorgi ha raccontato come sta andando la cura per il tumore al pancreas.

«Tre quattro mesi di chemio per portare il tumore alle corde, intontirlo e toglierlo. Abbiamo la fortuna di avere dei risultati su questa operazione molto alti. Ho paura, ma mi abbandonerò. Non mi sono mai arrabbiata per il male che ho trovato. Sono cose che capitano, ho avuto tanto bene dalla vita e adesso devo affrontare questo male. Quando sarò in sala d'ospedale mi affiderò ai medici che mi hanno detto che a due, tre mesi dall'operazione sarò come prima - ha rivelato Eleonora Giorgi a Verissimo, dove ha raccontato della vicinanza del suo ex compagno -. Massimo Ciavarro? Questa è stata la piccola cosa miracolosa. Massimo è molto riservato e chiuso nella sua Lampedusa, ma come ha sentito di questa cosa è arrivato a Roma e anche lunedì arriverà perché vuole essere con me quando mi opererò». L'attrice, sentendo l'affetto del pubblico in studio non è riuscita a non commuoversi.

La commozione dei figli Paolo e Andrea

Paolo Ciavarro, opsite insieme alla mamma ha raccontato come sta vivendo questo momento così difficile: «Io soffro di più, ma la forza di mamma ci ha aiutato ad aiutarla. Sei stata eccezionale, una forza della natura e di questo ti ringrazio perché se oggi siamo qui è anche per la sua forza. Ci siamo tutti difesi a vicenda. Papà Massimo è un uomo che nel momento del bisogno c'è stato e ci sarà».

Andrea Rizzoli, primogenito della Giorgi ha raccontato il suo momento difficile con la mamma: «Mia mamma è riuscita sempre a renderci sopportabile tutto, non ha mai mostrto i segni di cedimento. La convalescenza non sarà facile però è una questione di tempo, il corpo deve ritrovare il prorpio equilibrio. C'è un percorso di sofferenza fisica, ma la sosterremo».

Ultimo aggiornamento: Sabato 23 Marzo 2024, 18:26

