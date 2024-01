Paolo Ciavarro: «Mi sposo perché voglio al mio fianco mia mamma Eleonora Giorgi». E Clizia Incorvaia svela la data del matrimonio

La storia d'amore tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro continua a gonfie vele. Un colpo di fulmine all'interno della Casa del Grande Fratello: da allora non si sono mai più lasciati, anzi. Clizia e Paolo hanno coronato il loro sogno d'amore con l'arrivo del piccolo Gabriele che tra poco compirà un anno.

«Non credevo più nell'amore e avevo smesso di attendere il mio principe biondo azzurro», ha scritto Clizia in una dolce lettera per Paolo, letta in diretta a Verissimo da Silvia Toffanin e, tra le lacrime, la dichiarazione d'amore. Paolo lo sapeva, confida durante l'intervista: «Ero certo che saremmo arrivati a questo punto, mi sono innamorato subito di lei».