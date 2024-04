Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, conto alla rovescia per il matrimonio: «Aspettando il giorno del sì»

di Redazione web

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sposeranno il prossimo 11 ottobre in Campania e stanno preparando tutto il necessario per il loro giorno più bello. I due sposi non vedono l'ora di coronare il loro amore alla presenza di amici e parenti più stretti e, nella loro intervista a Verissimo, avevano spiegato di avere scelto di celebrare il matrimonio a "metà strada" proprio in un luogo che fosse tra Roma e la Sicilia, dove vivono i parenti della coppia. Clizia e Paolo non vedono l'ora delle nozze, tanto che su Instagram cominciano già a pubblicare foto da sposi.

Il post Instagram di Clizia Incorvaia

Clizia Incorvaia ha pubblicato sul proprio profilo Instagram alcune foto vestita di bianco con tanto di velo, insieme al suo futuro marito Paolo Ciavarro che indossa un completo chiaro ed elegante. L'influencer, nella didascalia che accompagna gli scatti ha scritto: «Aspettando il giorno del sì», con le emoticon di una sposa e di uno sposo.

Il post dell'ex gieffina ha riscosso molto successo perché ha collezionato migliaia di like e commenti in poco tempo ma qualcuno ha anche precisato: «Mi sembra un po' troppo presto per postare questi contenuti...

Le polemiche su Clizia

Qualche giorno fa, Clizia Incorvaia ha pubblicato alcune foto sul proprio profilo Instagram in cui mostra ai suoi follower il suo fisico e spiega loro di avere perso altri sette chili accumulati in gravidanza. Tantissimi utenti hanno trovato fuori luogo le immagini della modella che, comunque sia, non è mai stata evidentemente fuori forma. Il post ha, perciò, diviso la maggior parte degli utenti che sono capitati nel suo profilo.

