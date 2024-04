Rubano un suv e si schiantano contro un palo della luce fuggendo dalla polizia, morti 4 adolescenti: «Andavano a 180 km/h»

di Morgana Sgariglia

È finito in tragedia un inseguimento in auto a Waldo, in Florida. Sabato 20 aprile la polizia ha inseguito quattro ragazzi con il passamontagna che avevano rubato un suv a una velocità di 180 km orari percorrendo 23 chilometri di strada. Gli adolescenti sono morti schiantandosi contro un palo, facendo accartocciare l'intera macchina.

La dinamica dell'inseguimento

L'inseguimento è iniziato quando le forze dell'ordine locali hanno confermato che il veicolo era registrato come rubato a Gainesville, una città vicino Newberry, in cui risiedevano i colpevoli di furto. «Inizialmente sembrava che il veicolo stesse accostando (per fermarsi, ndr) - ha raccontato il vice capo sceriffo del distretto di Bradford, Brad Smith al Main Street Daily News - ma poi ha improvvisamente accelerato, scatenando l’inseguimento ad alta velocità».

L'inseguimento è continuato fino al confine del distretto.

Questa manovra prevede che il veicolo della polizia costringa l'auto in fuga a ruotare improvvisamente di lato, causando la perdita di controllo del conducente. Così il suv si è ribaltato e si è schiantato contro un palo della luce di cemento, accartocciandoglisi attorno.

Le vittime dell'incidente

I vigili del fuoco del distretto di Alachua hanno impiegato più di un'ora e mezza per estrarre i corpi dall'abitacolo. Due adolescenti sono morti sul posto e altri due in ospedale a causa delle ferite riportate. Le loro età sono comprese tra 14 e 16 anni. Alcuni di loro erano studenti della Newberry High School, tra cui c'era un giocatore di football americano del secondo anno, che era nella squadra dei Newberry Panthers. Il fratello era stato ucciso a colpi di arma da fuoco un mese fa.

