Orsi in piscina per combattere il caldo: il tuffo della mamma non convince i cuccioli sotto gli occhi del padrone di casa

di Redazione Web

Le temperature si alzano e parte la disperata ricerca del fresco. Mentre c'è chi accende l'aria condizionata e spegne qualsiasi preoccupazione riguardante il clima pur di sopravvivere alla calura, una famiglia di orsi ha scelto una giornata in piscina, decisamente più ecologica e altrettanto funzionale.

La mamma, insieme ai due piccoli, ha fatto il suo ingresso nel patio della casa in California e senza pensarci due volte si è buttata in acqua. I residenti hanno ripreso l'ospite inaspettato e condiviso il video sugli account social.

Orsi in piscina

È solo maggio e l'estate è ancora a qualche settimana di distanza, eppure i gradi continuano a salire, in particolare in California.

I due hanno dichiarato a Nbc Los Angeles che l'orsa è stata loro ospite in precedenza e, infatti, l'hanno chiamata Maddie. È però la prima volta che vedono i sue due cuccioli. Ricky si trovava in casa quando Maddie si è buttata in acqua e ha ripreso la scena: «Li rispettiamo e manteniamo una distanza appropriata. rimaniamo lontani e lasciamo che facciano ciò che vuole».

Non si lasciano però sfuggire l'opportunità di osservarli: «Siamo noi i veri intrusi, quindi non chiamiamo mai la polizia», ha detto Gordon. Mentre mamma Maddie non si fa problemi a gettarsi in acqua, i suoi piccoli osservano la scena dal bordo, decisamente indecisi sul da farsi.

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Maggio 2024, 09:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA