Striscia, le borseggiatrici si trasferiscono al Salone del Mobile: Staffelli le insegue in metro, loro saltano i tornelli

Le borseggiatrici di Milano, ormai diventate "famose" grazie a Striscia la Notizia si trasferiscono al Salone del Mobile. La Milano Design Week in corso fino al 21 aprile e a spostarsi dalle parti della fiera non ci sono solo gli appassionati , ma anche alcuni volti noti del tg satirico.

Questa sera andrà in onda il servizio di Valerio Staffelli che accende il faro proprio su questa "migrazione" a discapito di turisti ignari, con un inseguimento tutto da vedere.

L'inseguimento di Staffelli

Questa sera a Striscia la notizia, Canale 5, ore 20.35, va in onda il reportage molto particolare di Valerio Staffelli dal Salone del Mobile di Milano, con focus sull’impennata dei borseggi in questi giorni di grande afflusso turistico.

La troupe del tg satirico intercetta diverse borseggiatrici alle fermate Rho Fiera, Pero, San Leonardo e Bonola. E quando Staffelli entra in azione, le donne, in gruppo, si bardano per non farsi riconoscere e fuggono, spesso saltando i tornelli.

