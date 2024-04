Striscia la notizia, Valerio Staffelli aggredito dalle borseggiatrici: «Pioggia di sputi, insulti e spazzatura»

di Ida Di Grazia

Questa sera a Striscia la notizia Valerio Staffelli "colpito" da una pioggia di sputi e insulti da parte di alcune borseggiatrici. L'inviato, in missione a Milano, stava cercando di mettere in guardia cittadini e turisti dai borseggiatori, sempre più numerosi in metropolitana e nelle vie del centro.

Per Staffelli non è la prima volta che si trova faccia a faccia con quelle che ormai sono delle abituèe della metropolitana milanese. La scorsa settimana, ad esempio aveva filmato un arresto in diretta. Le ladre, smascherata ancora una volta, non l'hanno presa benissimo.

Insulti e sputi

Dopo aver ricevuto parecchie segnalazioni, Valerio Staffelli individua, a due passi dal Duomo, due donne già pizzicate in precedenza a derubare turisti, e non solo, con la tecnica della cartina. Decide quindi di uscire allo scoperto, seguendo le ladre per impedire loro di commettere altri furti.

Le donne, però, non apprezzano la compagnia: “pioggia” di sputi, insulti e pure lancio di spazzatura contro il povero Staffelli. Questa sera il serivizio durante la diretta di Striscia la Notizia.

Lunedì 15 Aprile 2024, 17:58

