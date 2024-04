Amici 23, Cristiano Malgioglio e la gaffe con Can Yaman: «É uno di Terra Amara?». Studio in delirio per l'attore: «Mi sento a casa»

di Ida Di Grazia

Can Yaman è la sorpresa del sesto serale di Amici 23. Nella puntata di sabato 23 Maria De Filippi sceglie di portare l'attore in studio per promuovere la partenza della fiction mediaset Viola come il mare 2, facendo uno scherzo a Malgioglio. Cristiano, bendato da Giuseppe Gioffré, cerca di capire chi ha davanti, le sue reazioni e i gridolini iconici fanno divertire il pubblico e i social.

Can Yaman

«É una persona normale? Che conosco?» chiede Cristiano Malgioglio bendato. Can Yaman gli si avvicina e Cristiano: «Mmm ha un buon profuno, io sono collezionista di profumi, mi sa di oriente. Me lo porto a casa è magico». Can sussurra parole nella sua lingua, Cristiano capisce subito che è turco e fa una divertente gaffe: «É un attore di Terra Amara?».

Risate in studio, Cristiano viene sbendato e quando vede Yaman urla: «Madonna com'è bono, me lo porto a casa?». L'attore turco fa la promozione a Viola come il mare 2 poi ringrazia Maria de Filippi: «Da quando sono venuto in Italia mi hai accolto con gran sorriso e ospitalità, qui mi sento in famiglia».

Ultimo aggiornamento: Sabato 27 Aprile 2024, 23:38

