Malore improvviso alla partita di volley: Alessia Intiso morta a 23 anni, allenava l'Under 12

di Redazione web

Alessia Intiso non ce l’ha fatta: addio all’allenatrice di volley colpita da malore al palazzetto di Mezzana Corti. Dolore a Cava Manara (Pavia): la 23enne era stata male sabato mentre era in panchina per un torneo Under 12 di pallavolo. Alessia Intiso è morta a 23 anni, dopo l’accertamento della sua morte cerebrale. Che la situazione fosse grave si era capito fin da subito. Alessia stava prendendo parte come vicecoach alla partita tra la sua squadra, la Futura Volley e il Volley Rins Mede al palazzetto dello sport di Mezzana Corti, nel Pavese.

Bimba di 10 mesi morta in casa, forse caduta in un secchio pieno di candeggina: genitori sotto choc

Il malore fatale durante la partita di pallavolo

La giovane, originaria di Cava Manara, aveva detto durante la partita di aver bisogno del bagno a causa di un forte mal di testa, poi il suo mancato ritorno aveva fatto scattare l’allarme. Si è trattato di emorragia cerebrale, un lutto che lascia attoniti e che si può scorgere meglio leggendo i messaggi dedicati alla 23enne sui social.

La sua socità Futura Volley ha voluto ricordarla con un commovente messaggio sui social: “Figlia, sorella, amica, compagna, allenatrice per noi eri tutto questo e vederti volare via in quella che noi chiamiamo Casa ha provocato un dispiacere enorme in tutti i nostri cuori.

Anche la società avversaria si unisce al dolore e ritira la squadra dal campionato: «La società R.I.N.S. Mede testimone del triste evento occorso, si unisce al dolore della società Futura Volley Mezzana Corti per la triste e prematura scomparsa dell' atleta e tecnico Alessia Intiso. In segno di vicinanza e di unione per questo sport si è deciso quindi di ritirare dalle fasi finali del campionato U12 la propria squadra. Ci stringiamo alla famiglia ed alla società in questo momento di sconforto».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Maggio 2024, 19:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA