Estrazioni Superenalotto, Lotto e 10eLotto di giovedì 9 maggio 2024: numeri vincenti e quote

Le estrazioni di oggi di Superenalotto, Lotto e 10eLotto: tutti i numeri vincenti di giovedì 9 maggio 2024 in tempo reale dopo le ore 20, con il jackpot del Superenalotto arrivato a sfiorare i 100 milioni di euro. Sono passati ormai quasi sei mesi dall'ultimo 6 da 85 milioni centrato a Rovigo, lo scorso giovedì 16 novembre 2023: il jackpot per l'estrazione di martedì 7 maggio ammontava a 99,8 milioni di euro. Nessun 6 né 5+ per il concorso odierno del Superenalotto: centrati tre 5 da poco più di 63mila euro. Il jackpot per la prossima estrazione di oggi giovedì 9 maggio sale dunque a 100,8 milioni.

MillionDay e MillionDay Extra, le due estrazioni di giovedì 9 maggio 2024: i numeri vincenti