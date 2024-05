Harry a Londra, «il tumore di Kate e Carlo ha fatto capire al principe quanto banali siano stati le liti del passato»: l'analisi dell'esperta reale

di Sara Orlandini

Il principe Harry è finalmente atterrato a Londra dove rimarrà fino a giovedì per poi partire nuovamente alla volta della Nigeria per il primo tour "non ufficiale" insieme alla moglie Meghan Markle. In questi giorni si è parlato molto del secondogenito di Re Carlo che è in Inghilterra per festeggiare il decimo anniversario degli Invictus Games, suo progetto creato nel 2014. L'ex corrispondente reale della BBC, Jennie Bond ha commentato la permanenza del Duca di Sussex a Londra e ha parlato dei legami familiari e delle liti avvenute in passato che, in questo momento, Harry vedrebbe come futili rispetto ai problemi di salute che il padre e Kate Middleton stanno affrontando.

Le parole dell'esperta reale

L'esperta reale Jennie Bond ha rilasciato un'intervista al magazine OK! al quale ha detto: «Sono certa che Harry vedrà suo padre Carlo durante il suo soggiorno a Londra.

Il rapporto tra Harry e William

Jennie Bond, sempre parlando con OK! ha, poi, aggiunto: «Per quanto riguarda William sembra che il rapporto con Harry sia ai minimi storici. In un certo senso, adesso sembra che la situazione si sia ribaltata: prima era il Duca di Sussex che pretendeva le scuse dal fratello maggiore. Ora, quelle lamentele sarebbero banali agli occhi di Harry, soprattutto dopo la scoperta di un problema serio come il tumore contro cui stanno lottando Carlo e Kate.

Non credo che Harry e William si incontreranno. In questo momento, tutti desiderano stare tranquilli e il principe sta facendo di tutto per proteggere la sua famiglia in questo periodo così delicato».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Maggio 2024, 12:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA