«Se Fleximan sei tu, sei un eroe nazionale»: petizione per sostenere il giustiziere degli autovelox nella battaglia legale dopo la denuncia

di Marina Lucchin e Guido Fraccon

I sostenitori di Fleximan (Enrico Mantoan, 42 anni, è accusato di essere il "giustiziere" degli autovelox) si uniscono in una petizione per aiutare il "giustiziere" degli autovelox. Primi firmatari sono Roberto Fiore, segretario nazionale e fondatore di Forza Nuova, poi Luca Castellini, vice segretario nazionale. Segue di fatto tutto l'ufficio politico di Fn: Luigi Cortese, Gloria Callarelli, Giuseppe Bonanno Conti, Adriano Da Pozzo, Stefano Saija.

Ma, ora, i volti noti cercano il sostegno degli internauti, nella speranza che tutti coloro che ritengono Fleximan un eroe, almeno sui social network, decidano di sostenerlo, anche economicamente nella battaglia legale che dovrà sostenere a seguito della denuncia per danneggiamenti. Su petizioni.com è scattata la raccolta fondi per aiutare il 42enne bassopolesano che ha nominato difensore di fiducia l'avvocato Giorgia Furlanetto del Foro di Rovigo, ex assessore di Adria all'epoca tra le fila di Fratelli d'Italia, legale che già ha assistito Mantoan in altre beghe legali con l'aiuto anche di un altro volto noto della destra polesana, l'avvocato Federico Donegatti, che in passato fu candidato sindaco per la Fiamma Tricolore e Forza Nuova a Rovigo.

Gli elogi sul web

Ma sui social il generale la maggior parte degli internauti non fa che elogiare quello che è stato eletto "paladino" degli automobilisti (specie quelli dal piede pesantuccio sull'acceleratore). "Santo subito" commenta la notizia "Rinella". Ma poi a valanga partono i commenti sotto gli ultimi post di Mantoan: «Se sei tu, sei un grande» assicura Tony Cavallaro, «Se Fleximan sei tu, sei un eroe nazionale» si entusiasma Francesca Michele, «Forza! tutti con te!» esulta Ilenia Mazza. Certo, qualche detrattore non manca, specialmente per la militanza politica estremista del 42enne. Due in particolare gli screzi con gli amministratori locali di Adria che hanno portato davanti al giudice Mantoan.

A scatenare la querelle tra i due un video sull'onda dello spot Tim incentrato su un balletto che aveva sollevato lo sdegno di Forza Nuova perché girato davanti al monumento ai Caduti. Altri momenti di tensione anche quando l'ex sindaco di centrosinistra aveva tolto la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini per conferirla a Giacomo Matteotti. In quella occasione Fn aveva definito Barbierato un "talebano". Barbierato inoltre aveva denunciato alcuni attivisti di Fn, tra i quali Mantoan, nel 2022 per aver imbrattato la città con le scritte "Adria è fascista" ed aver affisso uno striscione "Ciao Andrea - Forza Nuova" sul murale dell'ex scalo merci ferroviario.

«Enrico ora sembra il male assoluto - sottolinea un amico - ma ricordo che un anno fa, con la squadra di Soccorso Nazionale, è stato uno dei primi ad portare soccorso in Emilia Romagna alle vittime dell'alluvione. Non so se Fleximan sia lui. So solo che il Mantoan che conosco io si è sempre speso per i più deboli. Ha interrotto un rapporto di lavoro perché non se la sentiva più di staccare il gas alle famiglie che non riuscivano a pagare le bollette. Dove c'era un'emergenza era sempre tra i primi ad correre. Stiamo valutando una raccolta fondi per pagare le spese legali».

In paese ad Ariano, invece, sembra non conoscerlo nessuno. Sa poco di lui pure simone Sacchiero, titolare dell'agriturismo Bertilla, in via Veneto Ariano 1, nella più dispersa e profonda campagna del Basso Polesine. «Ha una camera qui da noi da un paio d'anni perché la ditta dove è assunto sta facendo dei lavori in zona da tempo. Stamattina mi ha comunicato che per un po' non alloggerà qui. Certo trovarlo sul giornale è stata una sorpresa. Non posso esprimere opinioni riguardo questa faccenda perché in realtà non ci conosciamo bene. Qui non facciamo neanche la colazione, quindi non ci sono molte occasioni di vedersi. Posso solo dire che sono rimasto molto stupito».

Ultimo aggiornamento: Domenica 19 Maggio 2024, 12:30

