«Harry, sei contento di essere a casa?»: la risposta del Principe spiazza i giornalisti

Il Principe Harry è tornato temporaneamente nel in Gran Bretagna, recandosi a Londra per il decimo anniversario degli Invictus Game. Questo ritorno nelle Isole Britanniche è stato notata da tutti i fan della royal family e ha spinto i cronisti dei giornali inglesi a chiedere al Principe se fosse felice di essere ritornato casa.

Il ritorno a casa

La replica del Duca di Sussex non è stata, però, quella che i giornalisti si aspettavano. Cosa avrà mai detto Harry? Era forse felice di essere tornato a casa nel Regno Unito? Oppure non considera più casa sua la Gran Bretagna e non vede l'ora di tornare negli Stati Uniti da Meghan Markle?

