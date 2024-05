É tempo di semifinale per la scuola di Amici 23. Giovedì 9 maggio si svolgono le ultime registrazione della stagione e domenica, in via eccezionale, i ragazzi si sfideranno per conquistare un posto in finale, che ricordiamo sarà in diretta e andrà in onda il 18 maggio. Grazie alle «talpe» di AmiciNews possiamo svelarvi gli spoiler, gli eliminati, gli ospiti e le sfide più spettacolari degli allievi della classe più spiata d'Italia.