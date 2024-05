Amici, i premi: a Sarah Toscano 157mila euro, 107mila a Marisol Castellanos

di Dajana Mrruku

Sarah Toscano ha trionfato nella finale di Amici, alzando la coppa e portandosi a casa il montepremi da 150mila euro. Ma durante l'ultimo serale sono stati molti i premi consegnati ai ragazzi che sono riusciti ad arrivare fino alla fine di questo percorso, come il premio della critica, quello delle radio, che, oltre ad un valore simbolico, hanno anche loro un valore monetario. Poi, le numerose offerte di lavoro e borse di studio per le migliori accademie al mondo. Insomma, una vera e propria vittoria per tutti.

Andiamo a scoprire tutti i premi consegnati e i rispettivi valori monetari.

I premi consegnati

Maria De Filippi, poco prima di consegnare la coppa finale alla vincitrice, ha annunciato tutti i premi e i rispettivi valori monetari: «Adesso la parola va alla stampa, perché c’è il premio della critica è del valore di 50.000 euro in gettoni d’oro ed è offerto da Tim. A portarvelo è Stephane Jarny, io spero che lui resti sempre con noi. Marisol vince il premio della critica. La vittoria è per un punto su Holden. Poi c’è il premio speciale per la comunicazione, è offerto da Tim e lo porta Elena D’Amario. E questo vale 40.000 euro in gettoni d’oro e va a Petit».

Poi ha continuato: «Esiste il premio delle radio e ci sono i rappresentanti di R101, Radio 105, Radio Italia, Radio Kiss Kiss, Radio Norba, Radio Rtl 102.5, Radio Zeta, Rds 100% Grandi Successi. E questo va a Holden. So che ci sarà un evento importante il 31 maggio e ci sarà la vincitrice della categoria canto che aprirà la serata. Adesso abbiamo il premio speciale offerto da Oreo, presentato da Giulia Stabile. Questo è del valore di 30.000 euro e va a Dustin.

Il valore dei premi

Sarah ha vinto il programma, portandosi a casa 150mila euro e i 7mila euro del premio Marlù (157mila euro), Marisol ha vinto la categoria ballo, con 50mila euro, aggiungendo poi altri 50mila euro per il premio critica e i 7 mila euro per il premio Marlù (107mila euro). Petit torna a casa con il premio Marlù da 7mila euro e il premio per la comunicazione da 40mila euro (47mila euro), mentre Holden porta con sé il premio delle radio e i soliti 7mila euro (il valore economico non è stato specificato). Infine a Dustin vanno i 30mila euro del premio Oreo e quelli di Marlù (37mila euro), mentre Mida si porta a casa solo il premio Marlù dal valore di 7mila euro.

