Amici 23, la fotogallery della finale di sabato 18 maggio

L'attesa finale è arrivata, sabato 18 maggio gli allievi della scuola di Amici 23 si giocheranno il tutto per tutto per aggiudicarsi la coppa finale. La puntata come ogni anno sarà in diretta su canale 5 con il pubblico pronto a poter esprimere la sua preferenza grazie al televoto. Novità di questa edizione è che in finale sono arrivati in sei, quindi la sfida è sempre più accesa, a decidere sarà solo ed esclusivamente il pubblico da casa. IN palio per il primo classificato un premio del valore di 150mila euro. Ecco gli spoiler, i favoriti, gli ospiti, i premi e tutte le novità.

I finalisti

Sono sei gli allievi di Amici 23 che si giocheranno la finale sabato 18 maggio: due ballerini e quattro cantanti.

Alessandra Celentano e Rudy Zerbi hanno ben 4 allievi in gara e gli unici ad avere ancora ballerini nel team: Dustin e Marisol più i due cantanti Holden e Petit . Nella squadra di Lorella Cuccarini e Emanuel Lo ci sono due cantanti: Mida e Sarah.

Anna Pettinelli e Raimondo Todaro sono rimasti senza allievi e quindi costretti a guardare la finalissima dagli spalti, Questo però non fermerà i litigi con i giudici in particolare tra Anna Pettinelli e Cristiano Malgioglio.

I favoriti

Per i bookmaker Petit, il cantante della squadra Zerbi-Cele, è il grande favorito e supera Sarah. Non dimentichiamo però che l’allieva della Cuccarini è sempre stata una delle concorrenti più amate dal grande pubblico e dai giudici: non è quindi escluso che si possa assistere anche a un potenziale ribaltamento di fronte. In entrambi i casi quello che sembrerebbe essere certo è che all’edizione di Amici 23 trionferà il canto.

Marisol, ballerina della maestra Celentano, potrebbe invece essere la “vincitrice morale” della categoria danza, stacca di gran lunga Dustin. Chi difficilmente riuscirà a gioire è Mida. Seppur abbia battuto Sarah in semifinale, e conquistato la quinta maglia d’oro, il successo non si trasformerà in oro un’altra volta.

I premi in palio

Questi i premi messi in palio per la finale di Amici 23:

Per il vincitore assoluto di Amici - un premio del valore di 150 mila euro in gettoni d’oro

Vincitore di categoria (ballo e canto) - un premio del valore di 50 mila euro in gettoni d’oro

Premio speciale amici per la comunicazione offerto da Tim del valore di 40.000 € in gettoni d'oro

Premio speciale amici spirito libero offerto da Oreo del valore di 30 mila euro in gettoni d’oro

Premio keep dreaming offerto da Marlù del valore di 7 mila euro in gettoni d’oro a ciascun finalista Superospite

Gli Spoiler

A differenza delle puntate precedenti la finale sarà in diretta quindi non c'è la consueta registrazione del giovedì che consente di svelare gli spoiler più gustosi e attesi dai fan. Sabato 18 maggio scoprire tutto in diretta, a decidere, rispetto agli altri serali sarà il solo il voto del pubblico che fino ad ora è rimasto a guardare.

Come riporta il comunicato ufficiale: «Tutte le sfide saranno valutate esclusivamente attraverso il televoto del pubblico da casa per determinare il vincitore finale del programma». Quindi nulla è deciso e i voti dei giudici potrebbero essere confermati o ribaltati.

Gli ospiti

Sul fronte ospiti arriva in studio uno dei nomi più attesi: reduce da oltre 1 anno di inarrestabile successo da Amici al Festival di Sanremo all’Eurovision arriva Angelina Mango. Per la parte comina per ora nessuna anticipizione. Di sicuro un bis di Geppi Cucciari sarebbe più che gradito. Il suo monologo pungente e mai banale ha conquistato il pubblico e ricevuto il plauso anche degli addetti ai lavori