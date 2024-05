Amici 23, Sarah Toscano alza la coppa della vittoria: «Sono partita da zero, che emozione»

Amici 23 è stato vinto da Sarah Toscano. La giovanissima cantante capeggiata da Lorella Cuccarini, è riuscita a battere Marisol, che si è aggiudicata il secondo posto nella categoria ballo e il Premio della Critica. Dietro di loro i campioni delle hit Holden, Mida e Petit.

L'emozione di Sarah e di Lorella Cuccarini

Sarah Toscano ha alzato il premio incredula: «Sto ancora realizzando cosa sia successo, essere entrata qua senza saper niente e poi essere qui ... sto ripercorrendo tutto quello che ho fatto. È una cosa incredibile. Dedico questo premio alla mia famiglia che mi ha sempre sostenuto, da quando cantavo in cameretta».

Ma quella più orgogliosa è Lorella Cuccarini, la sua insegnante, che commossa ha dichiarato: «Era una scommessa, per me è l'emblema del programma: non aveva mai fatto una lezione di canto ha fatto un percorso in crescita poi è scattato qualcosa nel serale ed è diventata così».