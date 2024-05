Amici, tensione tra i concorrenti: cosa è successo dopo la finale tra Mida, Nicholas Borgogni e Lil Jolie

di Dajana Mrruku

Amici si è concluso con una grandissima festa nello studio del serale che ha visto gli artisti sfidarsi, dare il meglio di loro e vincere puntata dopo puntata, fino ad arrivare alla "resa dei conti", alla finalissima dove Sarah Toscano è riuscita a trionfare e ad alzare la coppa.

Dopo la festa e i sorrisi, però, i ragazzi hanno poi ripreso in mano i loro smartphone e si sono potuti aggiornare su ciò che è successo negli ultimi mesi. Alcuni hanno preso decisioni molto drastiche, come Mida che ha smesso di seguire immeidatamente Nicholas Borgogni e Lil Jolie su Instagram.

Il motivo dietro la stoccata

I fan di Amici non attendevano altro. Una volta terminata la puntata finale del talent show che ha visto vincere Sarah, Mida ha ripreso in mano il telefono e ha subito smesso di seguire Nicholas Borgogni e Lil Jolie, dopo le loro ultime dichiarazioni nei confronti del cantante di "Rossofuoco". Che cosa avranno mai detto di così imperdonabile?

Chi ha seguito attentamente i daytime sa molto bene che sia Nicholas che Lil Jolie hanno aspramente criticato Mida per come ha gestito la fine della sua relazione con Gaia.

Le parole di Nicholas e Lil Jolie

«Artisticamente ha fatto un miglioramento anche nelle cover - ha spiegato Nicholas dallo studio durante una puntata speciale del daytime -.

Poi il ballerino ha aggiunto: «La scena più eclatante è stata quando ha detto che se fosse andato al ballottaggio con Gaia se ne sarebbe andato. Giustamente crede tantissimo in sé e vuole fare questo nella vita ma è un gesto che non avrebbe mai fatto e che ha detto solo una volta che Gaia è uscita e che ha fatto forse per ripulirsi dalla situazione».

Lil Jolie sarebbe stata colpevole di aver confermato ciò che Nicholas diceva e di aver messo "mi piace" ad alcuni commenti che criticavano il percorso di Mida fatto all'interno del programma: «Tutti che parlano di bagno di umiltà e idolatrano uno che si crede Dio sceso in Terra, ma quanti anni avete? Fate un favore a voi stessi e crescete, che Mida non vi paga le bollette».

La reazione di Mida

La reazione di Mida non si è fatta attendere e il giovane ha tolto il segui ad entrambi, salvo poi tornare sui suoi passi e continuare a seguire Nicholas Borgogni che, tuttavia, non ha mai sostenuto il cantante durante il percorso. Il ballerino, infatti, ha sempre condiviso i successi dei finalisti di Amici, invitanto a votare e spendendo parole molto dolci per tutti, tranne che per Mida.

Ultimo aggiornamento: Domenica 19 Maggio 2024, 12:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA