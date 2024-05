Elettra Lamborghini, compleanno leopardato: dress code obbligatorio per celebrare i 30 anni senza vip nella lista degli invitati

di Redazione Web

Festa a tema "wilde" per Elettra Lamborghini, che ha deciso di festeggiare il suo compleanno organizzando un mega party a tema nel locale Officina di Milano. La cantante e presentatrice italiana ha spento 30 candeline lo scorso 17 maggio e ha deciso di inaugurare questo nuovo "traguardo" soltanto con la famiglia e gli amici più cari, senza inserire nella lista degli ospiti le celebrità.

Il dress code "wilde"

Gli ospiti dovevano rispettare soltanto una cosa: il dress code. La regina delle hit delle estati ha scelto un tema ben preciso, che richiama il suo celebre tatuaggio sul lato B. Gli abiti degli ospiti dovevano riprendere il manto del leopardo o di altri animali della savana. Anche le pareti e le decorazioni hanno seguito il tema. Nelle foto e storie pubblicate su Instagram, infatti, si possono notare come fossero presenti anche alcune statue di zebre e leopardi.

Animali che, d'altro canto, sono stati ripresi anche sulla torta di compleanno. Il dolce, alto sei piani, è stato decorato con glasse nere, argento e gialle. Al centro, il nome Elettra e la cifra "30" tutta dorata.

Elettra Lamborghini e Afrojack, regina e re della festa

La festa è andata avanti fino a notte fonda, con balli e giochi acrobatici che hanno entusiasmato tutti gli invitati.

Accanto a lei non poteva mancare il marito, Afrojack, che le ha teso la mano alla fine della scalinata. Come dei veri reali. Anche lui ha indossato un look coordinato a quello della moglie, optando per una tuta che richiamava il manto del leopardo. Per tutta la serata, la coppia si è divertita tra baci e dolci effusioni, che hanno incantato tutti i presenti.

Ultimo aggiornamento: Domenica 19 Maggio 2024, 09:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA