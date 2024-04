Amici 23, anticipazioni sesto serale: in delirio per Can Yaman. Due prof rischiano di restare senza allievi. Ci sarà una "strana" eliminazione Questa sera, sabato 27 aprile in prima serata su canale5 l’appuntamento tv è con Maria De Filippi e la sesta puntata del talent show Amici 23







di Ida Di Grazia La finale di Amici 23 si avvicina sempre di più e la tensione tra gli allievi è sempre più palpabile. Questa sera ci sarà un'altra eliminazione eccellente perchè al ballottaggio sono finiti un cantante e un ballerino. Super ospite e sorpresa di questo sesto serale Can Yaman per ricordare l'appuntamento di Viola come il mare2, la fiction Mediaset con Francesca Chillemi. Ecco tutti gli spoiler della puntata di sabato 27 aprile. Anticipazioni Sabato 27 aprile i professori di Amici 23 e il loro team si sfideranno nella consueta partita di tre manche, e tutti competono per raggiungere la puntata finale. A decidere il loro destino artistico i giudici Giuseppe Giofré Michele Bravi e Cristiano Malgioglio. Sul palco a sorpresa Can Yaman accolto tra le urla festose del pubblico. Per la parte comica torna a furor di popolo l'imitatore ufficiale di Maria De Filippi Francesco Cicchella. Ospite in studio Rocco Hunt che si esibisce sulle note di “Musica Italiana” omaggio alla forza e alla bellezza dell’italianità (uscito il 5 aprile con epic records/ sony music italy). Attenzione spoiler Al ballottaggio finale secondo le anticipazioni svelate da AmiciNews sono finite Sofia e Martina. C'è però un'indiscrezione rilanciata dall'influencer Deianira Marzano che parla di un colpo di scena. Che ci sia un nuovo giudizio rimandato alla prossima puntata?. Questa "strana" eliminazione verrà svelata solo questa al termine della puntata. Ultimo aggiornamento: Sabato 27 Aprile 2024, 05:00

