Diciasettenne aggredito alla metro da quattro ragazzi: colpito alla testa con una pietra dopo una lite

Ennesimo episodio di violenza a Roma, dove un 17enne è stato colpito alla testa con una pietra alla fermata della metro San Paolo. Secondo le prime ricostruzioni, a seguito di una discussione, il ragazzo è stato assalito da quattro persone, che lo avrebbero ricorso fino ai binari per poi prenderlo a calci e pugni.

La vicenda

Non contenti dell'iniziale vantaggio numerico sulla vittima, hanno chiamato altri due amici perché li aiutassero nell'aggressione. In quattro, forse nomadi - ma è ancora da accertare - hanno picchiato a calci e a pugni un ragazzino italiano di 17 anni con il quale i primi due avevano avuto una banale discussione. Il tutto alle 14.30 di oggi in viale Giustiniano Imperatore, a pochi passi dalla fermata della metropolitana San Paolo. Dopo aver rincorso il minorenne fino ai binari, uno dei quattro aggressori ha colpito la vittima con una pietra alla nuca. Immediato l'intervento dei sanitari del 118 che hanno trasportato il ragazzo all'ospedale Sant'Eugenio dove è stato refertato come codice giallo. Sul posto gli agenti del commissariato Colombo impegnati nelle indagini. Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Maggio 2024, 20:13

