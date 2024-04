Isola dei Famosi, perché stasera non va in onda e quando sarà la prossima puntata

di Ida Di Grazia

La sesta puntata dell' Isola dei famosi questa sera, giovedì 25 aprile, non andrà in onda. In quanto giorno festivo Mediaset ha scelto di apportare diverse modifiche a tutto il palinsensto. Al posto del reality condotto da Vladimir Luxuria, che aveva annunciato nella scorsa puntata lo spostamento, andrà in onda uno speciale di Terra Amara, con ben tre nuovi episodi della serie turca campione d'ascolti.

Quando torna l'Isola dei Famosi

I naufraghi dell' Isola dei Famosi torneranno in diretta lunedì 29 aprile. In nomination: Daniele Tedeschi Radini, Joe Bastianich, Khady Gueye, Rosanna Lodi, Sonny Olumati e Pietro Fanelli. Uno tra loro dovrà lasciare definitivamente l'Honduras e fare ritorno in Italia. Anche il pomeriggio di canale ha subito delle modifiche: sia Uomini e Donne, che Amici 23 sono stati sostituiti con un appuntamento speciale con la soap opera La Promessa, in programma fino alle 17:00 per poi lasciare spazio a Myrta Merlino. Pomeriggio 5 andrà regolarmente in onda e in diretta.

Dalla prossima settimana torna il doppio appuntamento con l'Isola: lunedì 29 aprile e giovedì 2 maggio.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Aprile 2024, 15:15

