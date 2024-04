Isola, Pietro rifiuta di condividere la pasta con il gruppo: «É mia». Scoppia la lite: «Hai rotto le pa**e vattene»

di Ida Di Grazia

Pietro Fanelli contro tutti. Ormai è il leitmotiv di questa edizione dell' Isola dei Famosi. Il modello, dopo aver superato la prova in solitaria, è tornato dai suoi compagni con i premi vinti, tra cui un sacco di pasta che però non vuole condivedere con loro. Inevitabile la lite con il gruppo affamato ed esasperato dalle continue provocazioni di Pietro.

Un vero peccato che lasesta puntata dell'Isola dei Famosi questa sera non vada in onda, perchè di argomenti di discussione4 ce ne sarebbero stati davvero tanti. Ma andiamo con ordine.

Pietro Fanelli contro tutti

Lunedì scorso Vladimir Luxuria aveva detto a Pietro Fanelli: «Devi stare tre giorni da solo su un'altra playa lontano dal gruppo, se ci riuscirai al gruppo andrà una rete da pesca, un chilo di pasta e due pomodori». Il naufrago felicissimo di stare da solo lontano dal gruppo, ha affrontato la prova e vinto, nonostante una violazione del regolamento che gli è valsa la rinuncia ai pomodori.

Superata la missione Pietro è rientrato vittorioso e con il prezioso bottino dagli altri naufraghi che lo hanno accolto festosamente, una pace, pòerò, che è durata davvero pochissimo perché quando Artur ha chiesto: «La pasta la mangiamo stasera?», il modello si è rifiutato di condividerla: «No, la pasta è la mia.

Da qui ne scaturisce una lite in cui Pietro rinfaccia agli altri di aver dovuto mangiare meno riso degli altri: «Io il riso posso anche non mangiarlo se voi non volete, io però sono generoso che vi do la mia pasta. La gente giudicherà». Ed è qui che Greta non ce la fa più e sbotta: «Non è la tua pasta. Altrimenti sai che c’è? Ti prendi la tua ca**o di pasta e te ne vai nell’altra isola e te ne stai da solo. Scorretto, hai rotto le pa**e». Il gruppo quindi sceglie di istituire la pasta a Pietro e isolarlo: «Tienila tu, non la vogliamo. Noi ci mangiamo il riso».

